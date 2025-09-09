芦田愛菜と岡山天音が共演する特集ドラマ『片想い』が、NHK総合にて2026年春に放送されることが決定した。 参考：芦田愛菜、『果てしなきスカーレット』で新天地へ？細田守作品の歴代キャストにみる共通点 本作は、脚本家・岡田惠和が“片想い”の喜びと幸せを描く、究極の“片想い”ラブストーリー。長年片想いだった“あの人”が、突然帰ってきた。しかも彼は、東京に戻らず、実家のお豆腐屋さんで働