9日の夜、山形県川西町のコインランドリーで強盗事件がありました。警察が逃げた男の行方を追っています。 警察によりますと、9日の午後9時46分ごろ、強盗事件があったと警察に通報がありました。現場となったのは川西町上小松のコインランドリーの駐車場で、５７歳の女性が車に乗っていたところ、男が窓ガラスをたたいて、カッターナイフを突きつけ脅し、現金５００円を奪ったという事です。 女性にけがはあ