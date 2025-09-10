ボートレース宮島の「第１９回日本トーター賞」は９日、準優勝戦が行われた。中村尊（４４＝埼玉）は準優１１Ｒ、２コースから差し切って１着。ただ、Ｓはコンマ００とあって「和田兼輔選手の３カド対策だったけど、行き過ぎ。Ｆを切らなかったのは本当にツイていたし助かりました」と苦笑いだ。相棒７０号機には「出足や回り足、それにグリップする感じはいい。２コースでも十分チャンスのある足」と好感触。優勝戦でも準優