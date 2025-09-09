ボートレースからつの「ルーキーシリーズ第１５戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は９日、準優勝戦が行われた。倉富大誠（２３＝愛知）は準優１０Ｒ、５コースからコンマ０９のトップタイのスタートを決めると一気にまくってバック先頭に立ったが、２Ｍで逆転を許し２着での優出となった。「無理はできないと思ってバックは締めにいけなかった」と悔やんだ。ただ、気配は「出足、ターン回り寄りで回ってからの上がりが早い。乗り味