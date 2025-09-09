ボートレース徳山の「サッポロビールカップ」が９日に開幕した。山崎小葉音（２４＝群馬）は５枠＆２枠の２走で、６着２本と苦しい滑り出しとなった。それでも相棒の３９号機は、３優出２Ｖの実績がある。「着は悪かったけど、足はまずまず。行き足から伸びが良かった」と舟足には好感触をつかんでいる。当地は昨年８月に優出５着と好走歴もある。軽視禁物だ。