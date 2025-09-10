2000（平成12）年9月10日、全盛期の速攻が「F1相撲」と呼ばれた琴錦（32）が引退を表明した。2回の平幕優勝を果たし、三役（関脇、小結）在位は通算34場所。三賞は18回受賞した。記者会見で「気力、体力の限界。大関になれなかったのは悔しいが、稽古が足りなかった」と話した。右は師匠の佐渡ケ嶽親方。