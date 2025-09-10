介護福祉士の男を逮捕です。埼玉県宮代町の特別養護老人ホーム「もみの木」の元職員・山中茂容疑者（48）は、今年4月、入所者の岡崎義和さん（当時80）の胸ぐらなどをつかんで強く引き寄せたうえ、顔をベッドの柵にぶつけて、死亡させた疑いがもたれています。岡崎さんは寝たきりの状態で、山中容疑者は「普段から手のかかる人で嫌いだった」と容疑を認めているということです。