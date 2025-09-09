ネパールでは、SNSの使用禁止措置が発端となり政府への大規模な抗議デモが続いていて、これまでに19人が死亡するなど混乱が拡大しています。政府は8日、SNSの禁止措置を撤回しましたが、9日も議会などへの放火が相次ぎ、首都カトマンズの国際空港も閉鎖される事態となりました。地元メディアによりますと、状況の悪化を受けてネパールのオリ首相は9日に辞任を表明しましたが、事態が収束するかは不透明です。