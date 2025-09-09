イスラエルは9日、カタールの首都ドーハで、イスラム組織ハマスの幹部を狙った攻撃を行ったと発表しました。ドーハにはハマスの政治部門の拠点があり、イスラエルメディアは停戦案を協議するため幹部が集まっていたところを空爆したと伝えています。ハマス幹部の安否は分かっていませんが、アラブ首長国連邦など、アラブ各国から非難の声が相次いでいます。