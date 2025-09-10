10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比380円安の4万3180円と急落。日経平均株価の現物終値4万3459.29円に対しては279.29円安。出来高は6983枚となっている。 TOPIX先物期近は3113ポイントと前日比14ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.12ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43180