国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は9月8日、イラン核施設への査察再開に向けて同国との接触を続けていることを明らかにしました。グロッシ事務局長は、「イラン議会はIAEAとの協力を停止する法案を可決したが、核拡散防止条約（NPT）の締約国として、同条約に基づきイランがIAEAと締結した保障措置協定は依然として有効だ。査察を受け入れなければ、IAEAはイランの核計画に対していかなる保証も提供できない」と強調しま