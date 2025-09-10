【ワシントン共同】米労働省は9日発表した雇用統計の基準改定の暫定値で、2025年3月までの1年間の非農業部門就業者数に関する伸びを91万1千人下方修正した。ホワイトハウスのレビット報道官は記者会見で、1月発足の第2次トランプ政権が「従来報告よりもはるかに悪い経済をバイデン前政権から引き継いだ」と主張し、米連邦準備制度理事会（FRB）に利下げを求めた。非農業部門の就業者数は景気動向を敏感に示すとされる。これま