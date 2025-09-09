◆パ・リーグ楽天６ｘ―５西武＝延長１１回＝（９日・楽天モバイル）楽天は延長１１回２死一、三塁で中島大輔外野手が左前にサヨナラ打。４時間５８分の激闘を制し、３位オリックスとの６ゲーム差をキープした。サヨナラ勝ちは今季７度目。中島はプロ２年目で初のサヨナラ打。この日７打席目、自身３本目の安打で勝負を決めた中島は、お立ち台で「少し疲れました」と第一声。初体験のウォーターシャワーに「ちょっと楽しかっ