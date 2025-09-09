◇パ・リーグ楽天6ー5西武（2025年9月9日楽天モバイル）楽天は今季7度目のサヨナラ勝ち。延長11回2死二、三塁で1番・中島が左前に自身初のサヨナラ打を放って激闘にけりをつけた。負ければ5位転落の試合。三木監督は「選手たちが本当によく頑張ってくれた」と称えた。延長11回は宗山が1死から左前打。2死二塁から代打・フランコが四球を選んで中島につないだ。指揮官は「みんなの思いを背負って（中島）大輔がね。（