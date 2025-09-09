今夏よりブラジル代表の監督に就任したカルロ・アンチェロッティは、ここまで2026ワールドカップ南米予選で3戦全勝と良好なスタートを切った。2026ワールドカップ出場権もきっちりと確保し、来年の本大会へ国民の期待も高まっているのではないだろうか。3戦全勝の結果はもちろんだが、アンチェロッティが強調したのが『堅守』だ。ここまでの3試合はエクアドル（0-0）、パラグアイ（1-0）、チリ（3-0）と全試合クリーンシートとなっ