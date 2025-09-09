今夏ライプツィヒからマンチェスター・ユナイテッドへ加わったスロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコは、クラブのエースになっていけるだろうか。まだリーグ戦では先発出場がなく、本領発揮とはなっていない。しかしスロベニア代表でシェシュコと2トップを組む31歳のFWアンドラジュ・シュポラルは、3年もすればシェシュコがパーフェクトFWになると絶対の信頼を寄せる。「彼がユナイテッドにもたらすものは何か。全てだよ。パワー