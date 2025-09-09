プレミアリーグのチェルシーが来夏でのGK獲得を計画している。『TBR football』によると、ターゲットはセリエAのミランに所属するマイク・メニャン。クラブとの契約は今季限りとなっており、チェルシーは移籍金ゼロでのフランス代表GK獲得を考えている。チェルシーの正守護神はロベルト・サンチェスが務めているが、指揮官であるエンツォ・マレスカ監督からの評価はそれほど高いものではない。そのためチェルシーは今夏GKの獲得に