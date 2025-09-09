◇パ・リーグ楽天6ー5西武（2025年9月9日楽天モバイル）4時間58分の激闘の末に今季7度目のサヨナラ勝ち。最後に決めたのは中島だ。4―4の延長11回2死二、三塁。詰まった打球が三遊間を抜け、左前に転がるプロ2年目で初のサヨナラ打。「マジでうれしい。（祝福の）水を掛けられたのもちょっと楽しかった」と、とびきりの笑顔で話した。追い込まれた場面で、内角の147キロ直球に詰まらされながらも逆方向へ。「（ど