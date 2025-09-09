9日、大阪市のスーパーで現金およそ21万円が奪われました。奪ったのは「白い仮面の男」です。大阪市のスーパーの防犯カメラ映像。店員の悲鳴が聞こえる少し前、店に入ってきたのは「白い仮面の男」です。警察によると、9日午前0時すぎ、大阪市のスーパーで、白い仮面の男が女性店員に包丁を突きつけて「お金ちょうだい」などと脅し、現金およそ21万円を奪って逃走したということです。男は、▼身長175センチぐらい、▼黒のリュック