自民党は石破首相の後任を選ぶ総裁選挙について、全国の党員などの投票も行う、いわゆる「フルスペック型」で実施することを決めました。自民党は9日午前の総務会で総裁選の方式を決定しました。「国会議員票」と、全国の党員・党友の投票による「党員票」の合計で争われる「フルスペック型」と呼ばれる方式です。自民党・鈴木総務会長：我が党の浮沈がかかった総裁選挙であると思います。党員党友の皆さんの声を幅広く反映させる