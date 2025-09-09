ボートレース徳山の「サッポロビールカップ」が９日に開幕した。高倉和士（３４＝福岡）が好発進だ。開幕１Ｒをインから伸び返して逃げ切ると、後半６Ｒはカドからブイ際を突いて２着とした。良機の５６号が相棒。「ペラが途中で立ち上がりの重たさが取れてなかった。タイム出ていたし、エンジンは悪くない。いいと言える体感はまだきてないけど、足は問題ない」と気配は良好で上積みの余地も残している。現在はＡ２級だが