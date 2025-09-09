「ウエスタン、阪神２−１１オリックス」（９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神はオリックスに大敗した。先発のビーズリーは４回２／３を７失点（自責２）と試合を作れず。打線もオリックス投手陣を打ち崩すことができなかった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−先発のビーズリーは制球に苦しんだ。「久しぶりの登板とはいえ、コントロールも、粘りも、そういうのはなかったな」−初回は立て続けに失策が重な