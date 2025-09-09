メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方の女性リーダーと愛知県の大学生が人口流出の課題に向き合うイベントが開かれました。 中部経済連合会によりますと愛知県は、中部圏や関西圏からの人口流入の減少がみられる一方、首都圏への人口流出が拡大しています。 進学や就職が流出のきっかけと捉え、9日は、県内の大学生13人と大手企業の中部地区の女性リーダーらが「若者にとって魅力ある地域にな