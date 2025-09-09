日本ハム７―４ソフトバンク（パ・リーグ＝９日）――日本ハムが連敗を３で止めた。五回に今川のソロで勝ち越し、六回に山県の２ランなどで加点。ソフトバンクはモイネロが今季８度目のこのカードの登板で初黒星。◇オリックス７―３ロッテ（パ・リーグ＝９日）――オリックスは二回、西野の２ランで先行し、同点の七回に西野の２点三塁打や森の適時二塁打など打者一巡で５点を勝ち越した。ロッテは２番手の沢村が崩れた。◇