現地時間きょう9月9日午後4時ごろ、カタール・ドーハの住宅街で爆発があった。在カタールアメリカ大使館によると、ミサイル攻撃があったとしている。アメリカ国民に対し、屋内の安全な場所に留まるよう勧告した。イスラム組織ハマス政治局のメンバー数人が住む住宅を狙った、イスラエルによるドローン攻撃で、カタール外務省のマジェド・アル・アンサリ報道官は、国際法に違反する行為であると強く非難した。在カタール日本国大使