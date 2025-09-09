◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）巨人の守護神・マルティネス投手が今季４０セーブ目をマークした。２点リードの９回に登板。まずは先頭。ファビアン外野手を中飛、この試合３安打の小園を空振り三振、最後はモンテロを右飛に打ち取った。中日時代の昨年から２年連続２度目の大台で、球団では１３年・西村健太朗（４２セーブ）、０８年クルーン（４１セーブ）に次ぎ３人目の４０セーブ到達となっ