９日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の会場となる首鋼園。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月9日】中国北京市で、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が10日から5日間の日程で開かれる。今年のテーマは「デジタルインテリジェンスの先導、サービス貿易の刷新」。首鋼園（首鋼集団の工場跡地を再開発した産業・文化エリア）が会場になる。９日、首鋼園で取材する報道関係者。（北京