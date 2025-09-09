９日、江蘇省泰州市で撮影した常泰長江大橋。（ドローンから、泰州＝新華社配信／顧継紅）【新華社昆明9月9日】中国江蘇省の常州市と泰州市を結ぶ常泰長江大橋が9日、正式に開通した。全長10.03キロで、長江では初の高速道路と一般道、都市間鉄道を統合した河川横断路となる。両市間の所要時間は約20分に短縮され、沿岸都市の協調的発展と長江デルタの一体化促進にとって重要な意義を持つ。９日、江蘇省泰州市で撮影した常泰長江