８日、自動車を満載し、重慶団結村センター駅で発車を待つ「中欧班列」。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶9月9日】中国重慶市の国際貨物専用ターミナル、重慶団結村センター駅から8日、市内製の自動車を満載した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）が出発した。重慶鉄道物流センターによると、1〜7月に成渝地区（成都・重慶）を発着した中欧班列は3400本以上で、輸出入貨物は28万TEU（20フィ