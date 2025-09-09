「楽天６−５西武」（９日、楽天モバイルパーク）楽天が延長十一回、サヨナラ勝ち。４時間５８分の死闘を制した。十一回は先頭宗山の安打をきっかけに２死二、三塁。中島がしぶとく左前にサヨナラ打を放った。先発の岸がいきなり２点を失うが、今井の立ち上がりを攻めた。２死から黒川が四球で出塁すると、ボイトが左前打でつなぎ、鈴木大が中前適時打。さらに辰己の打球が味方のミスを誘い、適時失策で同点とした。それ