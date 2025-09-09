【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前日比38.89ドル高の4万5553.84ドルを付けた。ダウ平均が過去最高水準で推移する中、目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。