「ボクシング・東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ」（９日、後楽園ホール）東洋太平洋ミニマム級王者の石井武志（大橋）は、元ＷＢＯアジアパシフィック同級王者ジェイク・アンパロ（フィリピン）に判定勝ちし、２度目の防衛に成功した。序盤から前に出て強打を打ち込み、最終回には左ボディーでダウンを奪うなど大差で勝利。強打の難敵を攻略し、「今回は無理に倒しに行かずに１０ラウンドでやる練習もやってきた。まだまだ