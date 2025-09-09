「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）広島が今季４度目の５連敗を喫し、借金は今季ワーストを更新する１３に膨らんだ。チームは９月７試合を終え１勝６敗。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差は５に広がった。１点を先制した直後に先発・床田が崩れた。リチャードに満塁弾を浴びるなど、初回１死から７連打で一挙６失点。二回以降は１安打に封じて７回８安打６失点も、自己ワーストの１０敗目。二回にプロ初本塁打となる２ランを