◆イースタン・リーグ西武4―2日本ハム（カーミニーク）右手有鉤骨骨折のため7月15日に出場選手登録を抹消され、戦列を離れていた仲三河優太外野手（22）がイースタン・リーグ日本ハム戦に「3番DH」で出場した。9月3日の同リーグ・ロッテ戦で公式戦復帰を果たし、この日が2試合目の出場。3打数1安打1四球で、2試合連続安打を放った。「状態はいいです」と、今季中の1軍復帰へ向けアピールに燃えている。「僕はバッティング