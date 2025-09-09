◆日本ハム7―4ソフトバンク（9日、エスコンフィールド北海道）敗れても、どこかすがすがしい気持ちで球場を後にできたのは、今年も日本ハム球団の粋な計らいがあったからだろう。敵地北海道では今季のレギュラーシーズン最後となった一戦。試合後、小久保ホークスは全員がグラウンドに整列し、今年も1年間熱い声援を送ってくれた北海道のファンにあいさつした。ビジター球場でのレギュラーシーズン最終戦とあって、いまや