◆日本ハム7―4ソフトバンク（9日、エスコンフォールド北海道）ソフトバンクのエースに、信じられない展開が待っていた。6回1死一塁。リバン・モイネロの147キロ直球が甘く入った。日本ハムの山縣秀に2打席連発となる左翼席への3号2ラン。大卒1年目の伏兵に痛恨の一打を許して点差を3点に広げられると、この回途中で降板した。自己ワーストの7失点でKO。2位日本ハムとの大事な一戦で、鉄壁の左腕が崩れた。「相手の準備も良