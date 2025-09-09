11回楽天2死二、三塁、中島が左前にサヨナラ打を放つ＝楽天モバイルパーク楽天がサヨナラ勝ち。5―5の延長十一回に宗山の安打から2死二、三塁とし、中島の左前打で試合を決めた。1回無失点の西垣がチームトップに並ぶ6勝目。西武は今井が2回4失点で降板。打線もあと一押しを欠いた。