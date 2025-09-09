メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県は、9月定例議会に提出する補正予算案を公表し、名古屋市緑区にある大高緑地のリニューアルに向け約1億8000万円を債務負担行為として計上しました。 県は、県営都市公園大高緑地で2021年に廃止されたプール施設の跡地や新たに買収した用地の整備を通じて公園としての魅力や利便性を向上させる方針です。 そのため、今年度から始まる環境調査などに充てられる約1億8000万