鹿児島市で９日、拳銃のようなものを持った男性が、頭から血を流し死亡しているのが見つかりました。 警察で、死亡した経緯や拳銃かどうかの特定を進めています。 鹿児島中央警察署によりますと９日午後4時ごろ、鹿児島市に住む70代の男性が、自宅で頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。 男性は手に拳銃のようなものを持っていたということです。男性の親族が発見し、その後、知人と警察施設を訪れ発覚しました。