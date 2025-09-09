◆パ・リーグ楽天６ｘ―５西武＝延長１１回＝（９日・楽天モバイル）西武はベンチ入り投手９人全員を使い切り今季最長の４時間５８分の接戦も、延長１１回にサヨナラ負けを喫した。同点の延長１１回、２イニング目に入った８番手・黒木が２死から宗山の左前安打、武藤の一犠打で２死二塁。続く代打・フランコへの７球目を暴投し２死三塁とされると、１０球粘られ四球を与えて２死一、三塁となり交代。マウンドに上がったベン