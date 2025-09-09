◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、５回１０９球を投げて８安打４失点（自責３）、８Ｋも味方の援護に助けられて６勝目を挙げた。白星は挙げたものの、「今年は特に大胆に行きすぎて打たれて、慎重になりすぎてフォアボールが多くなって、とあまりいい考え方ができてないとすごい思います。もちろんコントロールの精度だとか思うことはたくさんありますけど、やっ