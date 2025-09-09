閉鎖された、羅臼岳登山口へ通じる道路＝8月、北海道斜里町北海道・知床の羅臼岳（1660メートル）で登山客がヒグマに襲われて死亡した事故を受け、8月から閉鎖されている登山口の再開が来年にずれ込む見通しであることが9日、複数の関係者への取材で分かった。環境省や林野庁、地元自治体はヒグマ被害を防ぐ安全対策が不可欠だとして策定を進めるが、年内の策定が困難になったことが理由。国内外から多くの人が訪れる知床の観