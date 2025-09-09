ノア１０月１１日両国国技館大会で、ＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５＝新日本プロレス）がＥｉｔａ（３３）と初防衛戦を行うことが９日に発表された。ヒロムは８日後楽園大会でＹＯ―ＨＥＹを撃破し同王座初戴冠。第５９代王者となると、試合後にＥｉｔａを次期挑戦者に指名していた。これを受けて次期ビッグマッチの両国大会での王座戦が正式に決定。また、ヒロムは１７日大阪大会の参戦も決まった。同大会で