「ロッテ３−７オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは同点の七回から登板した沢村が５安打１死球で５失点と乱調。連勝は２で止まった。敗戦の中、奮闘したのはルーキーの西川。２点を追う四回には宮城の真ん中低めの１２２キロチェンジアップを捉え、５メートルの逆風を付いて左中間フェンスを越える２号ソロ。「先頭だったので、なんとか塁に出ようと思いました。バットの少し先でしたが、うまく力を伝え