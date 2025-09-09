◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、５回１０９球を投げて８安打４失点（自責３）、８Ｋも味方の援護に助けられて６勝目を挙げた。戸郷は初回に味方のミスや安打などで１死二塁で３番・小園に右翼線適時打を浴びて先制を許した。６―１の２回には無死一塁では先発投手・床田に右翼席への２ランも献上。３、４回は無失点に抑えたが５回にも１点を追加された。