三菱電機は９日、工場やインフラ設備などを対象にしたサイバー攻撃対策を手がける米企業「ノゾミネットワークス」を完全子会社化すると発表した。株式９３％を約８億８３００万ドル（約１３００億円）で追加取得する。三菱電機にとって過去最大の買収額となる。ノゾミの２０２４年１２月期の売上高は約７４６９万ドル（約１０９億円）。年内の取得完了を目指す。三菱電機は２４年にノゾミと協業契約を締結し、株式の７％を取得