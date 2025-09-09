◇パ・リーグ日本ハム７―３ソフトバンク（2025年9月9日エスコンＦ）ソフトバンクOBの和田毅氏（44）が最後の直接対決までもつれる可能性を指摘した。CSなどの試合中継で解説を務めた和田氏は「ホークスが勝ってくれれば個人的によかったんですけど、今日はファイターズにとっては最高の一日だったんじゃないですか？」と日本ハムが3ゲーム差に戻した試合を振り返った。日本ハムでは早大の後輩にあたる山県秀が2発を含