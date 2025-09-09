「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）初回に先制を許しながら、直後にリチャードの９号満塁弾など７連打で６点を奪い逆転。その後、戸郷が相手投手の床田にプロ初本塁打となる１号２ランを浴びるなど５回４失点で２点差に詰め寄られたが、救援陣が無失点リレーで３連勝とし、勝率５割に復帰した。阿部監督は「もうね、（カード）勝ち越しとかどうでもいいんで、とにかく目先の１試合ね、勝つってことを目標に残り１６試合