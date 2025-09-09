Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬È¨Åì½ð¤Ï9Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤Î½÷À­Âð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë8Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÊÝ¸±Ä£¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö6·î¤´¤í¤ËÆó½Å¤Ë½èÊý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ãË¡¤Ç¤¹¤Î¤ÇÉÂ±¡¤ËÆóÅÙ¤È¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£