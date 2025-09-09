2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が7日、YouTube公式チャンネルに、初のトリオ曲「もしかして片想い」のミュージックビデオ（MV）を公開した。歌うのは、メルト・ダ・テンシ、Lapis、みかさの3人だ。同曲は、YouTube公式チャンネルの登録者数50万人を目指す企画の中間目標「登録者数49万人」を達成したときのご褒美だった。現在の登録者数は86万人。楽曲制作の短期間だけでも、飛躍的に数字を伸ばし